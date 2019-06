Amerikaanse vader redt dochter (17) uit kaken haai

Hij deed dat door het beest vijf keer op z'n kop te stompen. Toen liet het dier het meisje eindelijk los. Ze is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Dit schrijft de BBC.

De 17-jarige Paige Winter was zondag aan het zwemmen in de Atlantische Oceaan toen ze voor de kust van Atlantic Beach in North Carolina door een haai werd gegrepen. Haar vader, een ex marinier, wist haar los te krijgen, maar ze raakte wel ernstig gewond. Volgens hulpdiensten is haar linkerbeen boven de knie afgezet en mist een paar vingers. Paige Winter wil zich toch blijven inzetten voor de natuur en de onderwaterwereld.