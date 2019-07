Inwoners Californië vrezen voor The Big One na nieuwe aardbeving

Opnieuw in slechts twee dagen tijd is Californië getroffen door een nieuwe aardbeving. Meer inwoners houden hun hart vast omdat meerdere bevingen worden verwacht.

Vooral vreest men voor de The Big One, een zware aardbeving in dichtbevolkt gebied.

Seismologen voorspellen al decennia dat in het zuidwesten van de Verenigde Staten een keer een zware beving zal plaatsvinden op de San Andreas-breuklijn. Die breuklijn loopt over zo'n 1200 kilometer dwars door Californië en passeert grote steden als San Francisco en Los Angeles.

Als deze grote Big One het zuidelijke deel van Californië treft kan deze grote schade veroorzaken.

De schok, die gisteravond plaatsvond, was de zwaarste sinds 1999.