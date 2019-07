Ernstig ongeval Nederlands gezin Duitsland, man (43) en dochter (3) omgekomen

Zondagochtend zijn in Duitsland op de snelweg A8 bij München rond 07.30 uur een Nederlandse man van 43 en zijn 3-jarige dochtertje omgekomen toen het busje waarin zij met het gehele gezin zaten van de weg raakte en tegen een boom botste. Dit melden de Duitse media zondag.

Drie zwaargewonden

De drie andere leden van het gezin, de moeder (39) en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud raakten ernstig gewond. Volgens de politie zou de vrouw de auto hebben bestuurd. De weg werd afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven bij de hulpverlening. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. dee boom waar het busje tegenaan is gebotst is door de harde klap afgebroken.