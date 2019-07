Man die op station Frankfurt kind voor de trein duwde, woont in Zwitserland

Dader woont in Zwitserland en heeft verblijfsvergunning

De moeder kon zich nog maar net in veiligheid brengen, het jongetje overleed ter plekke. De dader woont in Zwitserland en heeft een verblijfsvergunning, zo laat de Zwitserse politie weten. De man is van Eritrese afkomst, is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij woont in het kanton Zürich, zo schrijft de Duitse Frankfurter Allgemeine op basis van bronnen bij justitie. In Zwitersland krijgen immigranten pas na vijf of tien jaar een verblijfsvergunning. De man moet dus al minstens vijf jaar in Zwitserland verblijven. Het is nog onduidelijk waarom hij naar Frankfurt is gereisd, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) van Frankfurt aan de krant weten.

Geen invloed alcohol of drugs

Behalve de moeder en haar zoon heeft de man ook nog geprobeerd om een 78-jarige vrouw op het spoor te duwen. Officier van Justitie van het OM in Frankfurt onderzoekt nog of de dader een psychische stoornis heeft. Uit de bloedtest is niet gebleken dat de dader onder invloed van alcohol of drugs was.

Geen relatie tussen dader en slachtoffers

De 40-jarige dader probeerde na zijn daad te vluchten, maar kon al snel door omstanders worden gepakt en overgedragen worden aan de politie. Uit de eerste onderzoeken is niet gebleken dat er een relatie bestaat tussen de dader en de slachtoffers, zo schrijft de Hessenschau. Het maakt de misdaad in de ogen van reizigers zo mogelijk nog zinloser en geeft reizigers ook een unheimisch gevoel. Want nog maar een paar dagen daarvoor overleed een 34-jarige vrouw op het station in het Duitse stadje Voerde (Noordrijn-Westfalen) nadat zij zomaar voor de trein was geduwd.