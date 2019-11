Opnieuw drie verdachten aangehouden in onderzoek vermiste Belg

Volgens Het Laatste Nieuws laat de politie niets los over de identiteit of woonplaats van de minderjarige verdachten. De 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Hoogerheide.

Op zondag 2 juli j.l. verliet Van der Heyden zijn woning in Lint. Zijn witte Peugeot Boxer werd later leeg teruggevonden in Den Bosch. De Belgische politie gaat uit van een misdrijf en vreest dat Van der Heyden niet meer in leven is.

Eerder werden al drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid en brengt het totaal op zes verdachten. Drie mannen en twee vrouwen zitten vast in Nederland en een vrouw zit vast in België