Brits Lagerhuis keurt Brexitwet goed

Het Lagerhuis, de Britse Tweede Kamer, keurde de wet goed zonder ook maar iets te wijzigen. De goedkeuring is nodig voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 330 parlementariërs stemden voor de Brexitwet en 231 tegen. Voor een brexit op 31 januari moeten alleen het Britse Hogerhuis en het Europees Parlement nog formeel instemmen. Dit melden meerdere media donderdag.

Het was wel te verwachten dat het Lagerhuis de Brexitwet zou instemmen, gezien het feit dat Johnson met zijn Conservatieve partij bij de verkiezingen in december een meerderheid van 80 zetels wist te halen. Als het Hogerhuis akkoord gaat met de Brexitwet, moet alleen nog het Europees Parlement nog zijn fiat geven. De stemming hierover vindt op 29 of 30 januari in Brussel plaats. Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels en gaat met de EU onderhandelen over de toekomstige (handels)relatie.