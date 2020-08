Nederlands meisje (6) dood aangetroffen in Belgisch vakantiepark

Zaterdagmiddag is vakantiepark Park Molenheide in België rond 15.30 uur een overleden Nederlands meisje (6) aangetroffen. Dit meldt Park Molenheide zaterdagmiddag.

Vermist

Het meisje zou vrijdagmiddag pas net samen met haar ouders zijn aangekomen in het vakantiepark, dat hemelsbreed op ongeveer 30 kilometer van Weert ligt. Zaterdag was het meisje plotseling vermist. Na een zoektocht in het park werd het lichaam van het meisje aangetroffen.

Mogelijk tragisch ongeval'

'Momenteel is de doodsoorzaak nog niet officieel gekend, echter wijst alles in de richting van een tragisch ongeluk. Verder onderzoek loopt nog door de bevoegde instanties. Park Molenheide wilt haar oprechte deelneming uiten aan de familie van het meisje', zo laat het vakantiepark weten.