Duitse ziekenhuis Charité: 'onderzoek Alexei Navalny wijst op vergiftiging'

Na uitvoerig onderzoek door de artsen van het Duitse Charité ziekenhuis in Berlijn komen zij tot de conclusie dat de Rus Alexei Navalny is vergiftigd. 'Hij krijgt op dit moment tegengif', zo heeft het ziekenhuis maandagmiddag bekendgemaakt.

Intensive care

'De patiënt ligt op een intensive care afdeling en is nog steeds in kunstmatige coma', aldus de artsen. De artsen noemen zijn toestand 'ernstig' maar hij is momenteel niet in levensgevaar.

Cholinesteraseremmers

Het team van doktoren heeft de patiënt na aankomst uitvoerig onderzocht. De klinische bevindingen duiden op vergiftiging door een stof uit de groep van werkzame stoffen die cholinesteraseremmers worden genoemd. De specifieke stof is nog niet bekend en er is opnieuw een brede analyse gestart. Het effect van het toxine, dat wil zeggen de cholinesteraseremming in het organisme, is meerdere keren bewezen in onafhankelijke laboratoria.

Tegengif

Volgens de diagnose wordt de patiënt behandeld met het tegengif atropine. De uitkomst van de ziekte blijft onzeker en effecten op de lange termijn, vooral op het gebied van het zenuwstelsel, kunnen op dit moment niet worden uitgesloten.

Vrouw van Alexei Navalny

De behandelende artsen hebben nauw contact met de vrouw van Alexei Navalny. In overeenstemming met zijn echtgenote gaat het Charité ziekenhuis ervan uit dat de openbare mededeling over de gezondheidstoestand in zijn belang is.