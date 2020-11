Orthodoxe priester neergeschoten in Lyon

Bij de Grieks-orthodoxe kerk in het Franse Lyon is zaterdagmiddag een orthodoxe priester aangevallen door een man. De priester was de kerk aan het sluiten toen een man het vuur op hem opende. Dit meldt Le Monde zaterdag.

Het voorval vond rond 16.00 uur plaats en de 52-jarige priester is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De dader sloeg direct op de vlucht nadat hij op de priester had geschoten.

Later op de avond maakte de officier van Justitie van Lyon bekend dat er een persoon was aangehouden die qua signalement overeen kwam zoals getuigen hadden omschreven. Op het moment van de aanhouding had de man geen wapen bij zich. De politie stelt een onderzoek in.