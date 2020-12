Terreinwagen rijdt in op mensen in Duitse Trier, 5 doden en tien gewonden

In het Duitse Trier is dinsdagmiddag rond 14.00 uur een terreinwagen het voetgangersgebied van de binnenstad ingereden en heeft meerdere mensen aangereden. 'Hierbij zijn ten minste vijf doden gevallen, waaronder een baby, en zijn een 15-tal mensen gewond geraakt', zo meldt de Duitse politie dinsdagmiddag.

Bestuurder aangehouden

De politie heeft de bestuurder van de terreinwagen weten aan te houden en zijn auto in beslag genomen. Het gaat om een 51-jarige man uit Trier. Over de aanleiding van het incident heeft de politie nog geen mededeling gedaan. De politie is een onderzoek gestart.

Twee doden

Bij het incident zijn ten minste vijf doden gevallen, waaronder een baby. Daarnaast spreekt de politie van een 15-tal gewonden waaronder een aantal ernstig gewonden.

Geen dreiging meer

Rond 16.30 uur liet de politie weten geen aanwijzingen te hebben dat de eerder afgekondigde situatie van aanhoudende dreiging nog van kracht is. De plaats delict, het voetgangersgebied, is door de politie afgezet en beveiligd. De politie is op dit plaats delict nog wel volop bezig met het onderzoek evenals het onderzoek naar de achtergrond van het incident.