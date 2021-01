President Biden verstuurt eerste tweets via @POTUS

@POTUS

De letters POTUS staan voor President Of The United States. In zijn eerste tweet, die hij al direct na de inauguratie verstuurde, liet hij weten 'dat er geen tijd te verliezen is als het gaat om het aanpakken van de crises waarmee Amerika wordt geconfronteerd. Daarom ga ik vandaag naar de Oval Office om meteen aan het werk te gaan met gedurfde actie en onmiddellijke hulp voor Amerikaanse gezinnen'.

Decreten ondertekend

Direct na aankomst in het Witte Huis ondertekende Biden 17 decreten. Met een aantal decreten maakte Biden beleid van Trump direct ongedaan. Zo ondertekende hij een decreet tot herintreding van de VS tot het klimaatakkoord. Biden stelde ook een mondkapjesplicht in voor bezoekers van federale gebouwen.

Keystone XL-oliepijpleiding

De toestemming voor de omstreden Keystone XL-oliepijplijn van Canada naar de VS werd door Biden ingetrokken en het inreisverbod vanuit dertien islamitische landen naar de VS werd opgeheven.