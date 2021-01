Joe Biden officieel de nieuwe president van Verenigde Staten

In Washington is woensdag Joe Biden officieel benoemd als 46e president van de Verenigde Staten. Kamala Harris werd tijdens de inauguratie officieel benoemd als vice-president. Zij is de eerste vrouw die het ambt van vice-president in Amerika gaat vervullen.

Donald Trump

Bij de officiële plechtigheid waren tal van hoogwaardigheidsbekleders zoals Barack Obama, Bill Clinton, George Bush jr. en tal van andere prominenten. Grote afwezige was Donald Trump die enkele uren voor de inauguratie het Witte Huis, samen met zijn vrouw Melania Trump, had verlaten per helikopter. Het is voor het eerst in 150 jaar dat de voormalig president niet aanwezig is bij de inauguratie van de nieuwe president.

Beveiliging

Omdat de FBI bang was voor ongeregeldheden tijdens de inauguratie, waren er 25.000 soldaten van de Nationale Garde ingezet voor de veiligheid. Omdat er dan alleen sprake kon zijn van ongeregeldheden van binnen uit, heeft men 12 militairen weggehaald omdat zij mogelijk plannen hadden. Dit zou blijken uit postingen op sociale media