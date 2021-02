Explosie Dotterbloemstraat in Amsterdam-Noord

In de nacht van vrijdag 19 februari op zaterdag 20 februari 2021 heeft rond 00.55 uur een explosie plaatsgevonden bij een filiaal van een pizzaketen aan de Dotterbloemstraat in Amsterdam-Noord. In het onderzoek naar de explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een vuurwerkprojectiel, is de recherche op zoek naar getuigen en/of camerabeelden.