Celstraf voor faciliteren 16-jarige prostituee

Een 28-jarige man uit Enschede is veroordeeld omdat hij in 2019 voor een destijds 16-jarige prostituee tegen betaling afspraken en een werkplek regelde. De rechtbank legt de man een celstraf op van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het is vooral te danken aan het ingrijpen van de politie dat het toen bij een relatief korte periode van 17 dagen is gebleven.