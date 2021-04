Britse Prins Philip op 99-jarige leeftijd overleden

Vrijdag is in Engeland Prins Philip op 99-jarige leeftijd overleden. Dit heeft het Britse Koningshuis vrijdag bekendgemaakt op haar website.

Koningin Elisabeth

'Met diepe droefheid kondigt Hare Majesteit de Koningin de dood aan van haar geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh', zo valt er te lezen op de website die vandaag helemaal op 'zwart' is gezet met alleen de aankondiging van het overlijden en een foto van de prins.

Rouw

Prins Philip is vanmorgen vredig overleden in Windsor Castle. Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan. De Koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om zijn verlies.