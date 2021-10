Psycholoog verstrekte aan meer dan honderd mensen zelfdodingsmiddel

Dit is een wit conserveermiddel dat in Nederland verkrijgbaar is in chemische groothandels. Eerder al verbood het ministerie van Justitie en Veiligheid de Coöperatie Laatste Wil het middel aan haar leden te verstrekken. Desondanks was het middel illegaal alsnog te verkrijgen.

De psycholoog heeft zich dinsdag vrijwillig gemeld op het politiebureau in Eindhoven. Hier is hij aangehouden voor overtreding van de geneesmiddelenwet en de hulp bij zelfdoding. Tijdens het verhoor door de politie heeft Van Dijk zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht, maar heeft zijn verhaal gedaan tegenover de krant.

