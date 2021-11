Bereikte klimaatakkoord op COP26 Glasgow net zo 'fragiel' als klimaat zelf

De klimaattop in Glasgow heeft een klimaatakkoord opgeleverd. Zaterdagavond werd dat akkoord definitief met de bekendmaking van het slotakkoord dat de bijna 200 landen in twee weken met elkaar hebben bereikt. De Britse minister Alok Sharma, voorzitter van de klimaattop, sprak van een 'fragiele' overwinning.

1,5 graaddoelstelling

'Ik zou echter zeggen dat dit een fragiele overwinning is. We hebben het doel, om de opwarming van de aarde tot 2030 te beperken met maximaal 1,5 graad in leven gehouden. Dat was onze overkoepelende doelstelling toen we twee jaar geleden aan deze reis begonnen en de rol van kandidaat-voorzitter van de COP26 op ons namen', zei Sharma.

'Zwakke pols'

'Ik ben erg blij dat dit is afgeleverd. Het is te danken aan het harde werk van het Britse team; het harde werk van alle partijen; de geweldige samenwerking die we hebben gezien van alle onderhandelaars en van alle ministers; en meteen aan het begin van de top kwamen wereldleiders naar buiten en legden uit wat ze van dit evenement wilden halen. Maar ik zou nog steeds zeggen dat 1,5 graaddoelstelling nog in leven is al is de pols zwak. Het bereikte akkoord zal nu ook moeten worden uitgevoerd en alle landen achter dit akkoord zullen de toezeggingen ook moeten nakomen', aldus Sharma.

Stevige kritiek

Het bereikte akkoord kan ook rekenen op stevige kritiek uit de hoek van milieuorganisaties en wetenschappers. Met name het feit dat nog op het laatste moment, onder druk van met name China en India, de formulering over het stoppen met fossiele brandstoffen is herzien. In de slotverklaring wordt er nu gesproken over het 'verminderen' van het gebruik van steenkool waar eerder nog werd gesproken over 'uiteindelijk stoppen' met deze fossiele brandstof.

Greenpeace: 'Signaal afgegeven'

'Het is een zwak akkoord dat de 200 landen hebben bereikt op de klimaattop. Toch is er ook hoop: de afbouw van fossiele brandstoffen in het akkoord is een doorbraak', zo laat Greenpeace in een reactie op het bereikte akkoord weten. 'Er is wel een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt', stelt Greenpeace. 'Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren. De zin in de slotverklaring over het minderen met steenkool en het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen is afgezwakt, maar het is niettemin een doorbraak', aldus Greenpeace.