Drastische maatregel in Oostenrijk; niet gevaccineerden moeten thuisblijven

Maandag gaat in Oostenrijk een landelijke lockdown in voor niet- of niet volledig gevaccineerden. Hiertoe is zondag besloten na topoverleg tussen kanselier Schallenberg en de leiders van de negen deelstaten in Oostenrijk.

Vaccinatiegraad van 65 procent op 9 miljoen inwoners

Het zat er aan te komen omdat Oostenrijk al enige tijd op één van de laatste plaatsen staat in de Europese Unie met een vaccinatiegraad van slechts 65 procent, dat betekent dat ruim 3 miljoen inwoners niet of niet volledig zijn gevaccineerd en nu dus verplicht thuis moeten blijven. Het aantal besmettingen loopt in Oostenrijk ook snel op. Zo werden er zaterdag ruim 13.000 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn forse aantallen zeker gezien het totaal aantal inwoners van bijna 9 miljoen.

3 miljoen Oostenrijkers alleen naar buiten in noodzakelijke gevallen

De niet- of niet volledig gevaccineerden vanaf 12 jaar en ouder mogen het huis alleen verlaten in noodzakelijke gevallen zoals het halen van een coronavaccinatie, het doen van boodschappen of bij situaties waarbij men acute medische hulp nodig heeft. Met de ingrijpende maatregel hoopt de Oostenrijkse regering dat de verspreiding van het virus wordt teruggebracht en dat ruim 3 miljoen nog niet volledig gevaccineerde Oostenrijkers zich nu toch zullen laten vaccineren. In Nederland is op dit moment 82,4% van de bevolking van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd.