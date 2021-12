ECB wil nieuwe eurobiljetten en u mag zeggen wat er op moet komen te staan

Inspraak burgers nieuw ontwerp eurobiljetten

Om tot nieuwe ontwerpen voor de biljetten te komen roept de ECB de hulp in van alle Europese burgers. De ECB vraagt daarom aan burgers uit alle landen van de Europese Unie (EU) om met thema's te komen die volgens hen op de nieuwe eurobiljetten moeten komen staan.

ECB verwacht nieuwe bankbiljettenontwerpen in 2024 te selecteren

Een multidisciplinaire groep adviseert de Raad van Bestuur van de ECB over nieuwe thema’s. Ze werkt daarvoor samen met Europese burgers en verwacht in 2024 een definitieve beslissing te nemen.

Focusgroepen vragen om input

'De vernieuwing van het ontwerp start met de oprichting van focusgroepen, die in het hele eurogebied mensen om input gaan vragen over mogelijke thema’s voor de toekomstige eurobankbiljetten. Vervolgens legt een adviesgroep met één expert uit elk land van het eurogebied een shortlist met nieuwe thema’s aan de Raad van Bestuur van de ECB voor', zo meldt de ECB.

Uiteenlopende achtergronden

'De leden van de adviesgroep zijn al door de ECB benoemd op basis van voorstellen van de nationale centrale banken van het eurogebied. Ze hebben uiteenlopende achtergronden zoals geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, visuele kunst en technologie', aldus de ECB. De huidige ontwerpen van de eurobankbiljetten zijn gebaseerd op het thema ‘perioden en stijlen’, dat wordt gesymboliseerd door ramen, poorten en bruggen.

Eurobiljet symbool dat ons verenigt

'De eurobankbiljetten zullen er altijd blijven. Ze zijn een tastbaar en zichtbaar symbool dat ons verenigt in Europa, vooral in crisistijden, en de vraag ernaar is nog altijd groot,' zegt president Lagarde van de ECB. 'Na 20 jaar is het tijd om het uiterlijk van onze biljetten aan te passen, om ervoor te zorgen dat Europeanen van alle leeftijden en achtergronden zich er beter in herkennen.'

Ontwerpwedstrijd

Nadat de adviesgroep zijn voorstellen heeft gedaan, vraagt de ECB het publiek om input over de geselecteerde thema’s. Dan volgt een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe bankbiljetten, waarna de ECB het publiek opnieuw raadpleegt. De Raad van Bestuur neemt de definitieve beslissing.

Eurobiljet nog altijd meest gangbaar betaalmiddel

De vernieuwing van het bankbiljettenontwerp past in de ambitie van de Raad van Bestuur van de ECB om te zorgen voor innovatieve en veilige bankbiljetten waarin de Europeanen zich herkennen. Uit de recentste studie naar het betaalgedrag van consumenten in het eurogebied is gebleken dat contant geld in 2019 nog altijd het meest gangbare betaalmiddel voor retailbetalingen tussen personen was. Ondanks de toename van cashloze betalingen tijdens de pandemie is de vraag naar contant geld toegenomen door de cruciale rol van contant geld als oppotmiddel. Als onderdeel van de Contantgeldstrategie 2030 zet het Eurosysteem concrete stappen om ervoor te zorgen dat contant geld tot ver in de toekomst als betaalmiddel beschikbaar en geaccepteerd blijft – ook na de mogelijke invoering van een digitale euro.

Herkenning

'We willen eurobankbiljetten ontwikkelen waarin Europese burgers zich kunnen herkennen en waarop ze trots zijn,' aldus directielid Fabio Panetta van de ECB. 'De vernieuwing van het bankbiljettenontwerp vindt gelijktijdig met ons onderzoek naar een digitale euro plaats. Beide projecten passen in ons mandaat om de Europeanen veilig geld te verschaffen.' Na de afronding van het ontwerpproces zal de Raad van Bestuur toestemming geven voor de productie van nieuwe bankbiljetten en een besluit nemen over mogelijke uitgiftedata.