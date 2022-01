Automobilist met mogelijk vuurwapen crasht na achtervolging op A58

Een 24-jarige man uit ’s-Hertogenbosch probeerde zondagavond 23 januari aan de politie te ontkomen. Met hoge snelheid reed hij vanuit Tilburg de A58 op in de richting van Eindhoven. Nabij Moergestel verloor hij de macht over het stuur en crashte tegen de vangrail. Hier werd hij aangehouden. De man zou eerder die dag iemand bedreigd hebben met een vuurwapen en werd gezocht.

De automobilist die na de bedreiging door de politie werd gezocht, werd rond 19.00 uur op de Bosscheweg in Tilburg gesignaleerd. Bij het zien van de politie besloot de bestuurder het rode verkeerslicht te negeren. Met hoge snelheid reed hij weg. Met loeiende sirenes achter zich, reed de verdachte richting de Kempenbaan waar hij de A58 opdraaide. De automobilist wisselde met hoge snelheid van rijstrook en probeerde zo te ontkomen. Bij Moergestel reed hij met hoge snelheid de vluchtstrook op. Hier verloor hij de macht over het stuur en raakte de vangrail. Door de aanrijding reed hij de snelweg weer op en kwam uiteindelijk tegen de andere vangrail tot stilstand. Hier werd de man door middel van een Benaderingstechniek Gevaarlijk Verdachten (BTGV) aangehouden. Vanwege de aanrijding werd de 24-jarige verdachte meegenomen naar het ziekenhuis voor medisch onderzoek. In zijn auto werd een wapen aangetroffen. Dit bleek na onderzoek om een balletjespistool te gaan.