UNHCR: Al ruim 1 miljoen mensen in een week tijd uit Oekraïne gevlucht

'Ontworteld door deze zinloze oorlog'

'Ik heb bijna 40 jaar in noodsituaties voor vluchtelingen gewerkt en zelden heb ik zo'n snelle uittocht gezien als deze. Uur na uur, minuut na minuut ontvluchten meer mensen de angstaanjagende realiteit van geweld. In het land zijn er talloze ontheemd', stelt Grandi.

Nog miljoenen vluchtelingen verwacht

'En tenzij er onmiddellijk een einde komt aan het conflict, zullen waarschijnlijk nog miljoenen mensen gedwongen worden Oekraïne te ontvluchten. In Oekraïne werken onze medewerkers – en andere humanitaire hulpverleners – waar en wanneer ze kunnen in angstaanjagende omstandigheden. Onze medewerkers blijven, zelfs met groot risico, omdat we weten dat de noden in het land enorm zijn', aldus Grandi.

Opvang in buurlanden hartverwarmend

Ondanks het buitengewone tempo en de uitdagingen, was de reactie van regeringen en lokale gemeenschappen bij het opvangen van deze miljoen vluchtelingen bijzonder en hartverwarmend. UNHCR-medewerkers zijn al in de hele regio ingetrokken en breiden onze beschermings- en bijstandsprogramma's voor vluchtelingen uit, ter ondersteuning van de gastregeringen.

Alleen vrede kan deze tragedie stoppen

Internationale solidariteit is hartverwarmend. Maar niets - niets - kan de noodzaak vervangen om de wapens tot zwijgen te brengen; om dialoog en diplomatie te laten slagen. Vrede is de enige manier om deze tragedie te stoppen.