Man overvallen in woning

In de nacht van donderdag op vrijdag 22 april vond er een woningoverval plaats aan de Dierenriem in Schijndel. De bewoner raakte licht gewond en werd door ambulancemedewerkers kort behandeld. De politie zoekt getuigen.

Iets na middernacht werd er bij het 49-jarige slachtoffer aangebeld door een onbekende vrouw met de vraag of ze even naar de wc mocht. De man liet haar binnen. Op het moment dat hij de voordeur dicht wilde doen drongen er nog twee onbekende mannen binnen. Ze bedreigden de man met een vuurwapen en spoten een vloeistof in zijn ogen. De woning werd door hen doorzocht. De bewoner werd door de ambulance nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis voor behandeling.

Signalementen

Alle drie de verdachten vluchtten weg in een auto in onbekende richting. We hebben summiere signalementen van de drie verdachten. De vrouw was rond de 24 jaar, ongeveer 1.60 meter lang en heeft kort donker haar. Ze heeft verder een gezet postuur en was gekleed in donkere kleding. Beide mannen waren rond de 26 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang en hadden een normaal postuur. Ze droegen beide een muts maar hun gezichten waren wel te zien. Ze hadden geen gezichtsbeharing en waren allebei in het donker gekleed.