WHO: 'Wereldwijd ongeveer 15 miljoen mensen overleden aan corona'

Uit nieuwe schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat het aantal mensen dat wereldwijd tijdens de COVID-19-pandemie tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 aan corona is overleden ongeveer 15 miljoen bedraagt.

'Investeren in veerkrachtiger gezondheidsstelsels'

'Deze ontnuchterende gegevens wijzen niet alleen op de impact van de pandemie, maar ook op de noodzaak voor alle landen om te investeren in veerkrachtiger gezondheidsstelsels die essentiële gezondheidsdiensten tijdens crises kunnen ondersteunen, inclusief sterkere gezondheidsinformatiesystemen', zei Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. 'De WHO zet zich in om met alle landen samen te werken om hun gezondheidsinformatiesystemen te versterken om betere gegevens te genereren voor betere beslissingen en betere resultaten.'

Oversterfte

De oversterfte is het verschil tussen het aantal doden dat is gevallen en het aantal dat zou worden verwacht zonder de pandemie op basis van gegevens uit eerdere jaren.

Gezondheidszorg overbelast

Oversterfte omvat sterfgevallen die direct als gevolg van de corona of indirect, vanwege de impact van de pandemie op de overbelasting van gezondheidszorg en de samenleving, verband houden met COVID-19. Sterfgevallen die indirect verband houden met COVID-19 zijn toe te schrijven aan andere gezondheidsproblemen waarvoor mensen geen toegang hadden tot preventie en behandeling omdat de gezondheidszorg door de pandemie overbelast was.

Lager risico op ongevallen tijdens pandemie

Het geschatte aantal extra sterfgevallen kan ook worden beïnvloed door sterfgevallen die tijdens de pandemie zijn voorkomen als gevolg van een lager risico op bepaalde gebeurtenissen, zoals ongevallen met motorvoertuigen of arbeidsongevallen.

Hoogste aantal extra sterfgevallen

De meeste extra sterfgevallen (84%) zijn geconcentreerd in Zuidoost-Azië, Europa en Amerika. Ongeveer 68% van de extra sterfgevallen is geconcentreerd in slechts 10 landen wereldwijd. Midden-inkomenslanden zijn verantwoordelijk voor 81% van de 14,9 miljoen extra sterfgevallen (53% in lage-middeninkomenslanden en 28% in hogere-middeninkomenslanden) over de periode van 24 maanden, met hoge en lage inkomens landen die elk respectievelijk 15% en 4% vertegenwoordigen.