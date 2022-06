'Transavia schendt passagiersrechten bij annulering van vluchten'

Transavia biedt passagiers bij annulering niet de keus tussen geld terug of een andere vlucht naar keuze. Daarmee overtreedt het bedrijf de Europese regels. De Consumentenbond heeft hierover vragen gesteld aan Transavia en Barin, de brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen.

Op de website van Transavia staat dat er voor een aantal passagiers geen alternatieve vlucht beschikbaar is. De maatschappij geeft hun 2 opties: geld terug of een vlucht na de zomer. Maar de luchtvaartmaatschappij moet de keuze bieden tussen geld terug óf een andere vlucht op dezelfde dag óf een vlucht op een dag die de passagier kiest.

En als Transavia zelf geen alternatief heeft, moet zij desnoods een vlucht met een andere maatschappij aanbieden. Als dat niet gebeurt, mogen reizigers zelf een alternatief boeken en de meerkosten daarvan verhalen op Transavia. Maar de luchtvaartmaatschappij informeert reizigers niet volledig over deze rechten en stelt allerlei beperkingen. En dat is in strijd met de wet.

Rechten niet inperken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Transavia zegt dat zij niet iedereen een vervangende vlucht kan bieden. Maar zij informeert haar klanten niet over de mogelijkheid om zelf een andere vlucht voor te stellen, desnoods van een andere maatschappij. Dat kan voor veel consumenten een uitkomst zijn om toch op hun vakantiebestemming te komen. Wij roepen Transavia op om te stoppen de rechten van consumenten in te perken en om haar klanten goed te informeren.’

Personeelstekort

Transavia annuleert ook vluchten omdat er te weinig bemanning is. Als dat binnen 2 weken voor vertrek gebeurt, hebben passagiers recht op een financiële vergoeding. En als ze al op reis zijn of op de luchthaven staan, ook op verzorging. Maar Transavia verzwijgt die rechten ook.

De Consumentenbond zal de komende tijd nauwlettend in de gaten houden of luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties zich aan de regels houden. Voor gedupeerde passagiers heeft de bond een online Keuzehulp. Daarmee kunnen ze nagaan wat hun rechten zijn.