Moeten we crypto laten voor wat het is?

Eind 2022 zat het vertrouwen in de cryptosector in een diep dal nadat de FTX crypto trading exchange - een van de pijlers van de sector - in november onherroepelijk aan zijn einde kwam en er strafrechtelijke aanklachten werden ingediend tegen de CEO van het bedrijf.

Maar dat was slechts de kers op de taart. In mei brokkelde TerraUSD , de derde grootste stablecoin, af, waardoor in één week tijd 45 miljard dollar uit de sector verdween. De maand daarop ging het Three Arrows crypto hedgefonds ten onder, dat vervolgens de leningen die het had afgesloten bij crypto-geldschieter Voyager niet kon terugbetalen. Voyager werd toen gedwongen om zelf ten onder te gaan, bij gebrek aan fondsen. Genesis Trading werd gered door haar vaderbedrijf, Digital Currency Group, maar zou anders eenzelfde lot hebben kunnen treffen.

De laatste bearmarkt duurde meer dan twee jaar. De huidige duurt pas één jaar en daar komt volgens Nick Saporano van Divi Labs ook nog eens bij dat het macro-economische klimaat aanzienlijk slechter is.

Binance CEO Changpeng Zhao benadrukte eind december echter dat de angst, onzekerheid en twijfel tijdelijk is, en zei nog steeds mensen aan te nemen. Cici Lu van Venn Link Partners overwoog toen ook de mogelijkheid van een soort opleving en schreef het volgende: "De markt staat in de 'shoot first and ask questions later'-modus, maar misschien is het verkopen overdreven - voorlopig".

In de wereld van CFD cryptohandel is het net zo goed mogelijk om potentiële kansen te zien door bearish activiteit in de markt als door bullish bewegingen, maar degenen die betrokken zijn bij traditionele cryptohandel moesten worstelen met de vraag of ze de cryptomarkt voorlopig volledig moeten negeren. In dit artikel besteden we enige tijd aan het bespreken van die vraag.

Binance en Coinbase

In het opgeruimde landschap na de ineenstorting van FTX eiste de Binance exchange het leeuwendeel (meer dan 52%) van de markt op. Ook zij hadden te lijden onder het verbrijzelde cryptosentiment: midden december werd op één dag $1,14 miljard van het platform gehaald en in één week tijd ging er $6 miljard uit. Maar Zhao was niet ontmoedigd en volgens Nansen bezat het bedrijf nog steeds activa ter waarde van ongeveer $ 60 miljard.

De token van Binance, BNB, daalde in december een aantal dagen als gevolg van de bezorgdheid van handelaren over de uitstroom van geld, maar op 19 december herstelde de munt zich en won 4% over een periode van twee dagen. Opgeschaald naar het grotere plaatje, heeft BNB in de afgelopen drie jaar een enorme winst van 1.600% geboekt, vergeleken met de winst van Bitcoin van slechts 133%. Volgens Sean Farrel van Fundstrat Global Advisors leek het erop dat Binance nog steeds in staat was om achter de activa van klanten te staan en solvabel was. Er was echter nog steeds een kans dat Binance "belly-up zou gaan in het geval van een complete bankrun".

Het bedrijfsmodel van de crypto Coinbase exchange is "een veel minder riskant bedrijfsmodel om de storm te doorstaan", suggereert Bloomberg. Eén reden is dat het bedrijf minder vertrouwt op hefboomwerking dan vergelijkbare bedrijven. Een andere is dat het beursgenoteerd is en daarom onderworpen is aan een hoog niveau van regelgevend toezicht.

Geschiedenis

Cryptofans wijzen op het feit dat de prijzen van tokens al eerder sterk zijn gedaald, om vervolgens te herstellen en nieuwe hoogtepunten te bereiken. Nadat de Bitcoinprijs in november 2013 bijvoorbeeld $1.160 had bereikt, daalde hij meer dan een jaar tot $150 in januari 2015, maar steeg vervolgens tot $19.600 in 2017.

In 2018 daalde de Bitcoin van $20.000 helemaal tot $3.000, maar tegen het einde van 2020 was de prijs weer gestegen tot ongeveer $17.000. Voordat de Bitcoin eind 2021 de top van $69.000 bereikte, had hij eerder dat jaar al 50% verloren.

Sommige analisten zien echter verschillen tussen 2022 en historische cryptowinters. Deze zou langer kunnen duren, suggereert David Kemmerer van Coinledger, "vanwege macro-economische factoren: hoogste inflatie in 40 jaar, stijgende financieringskosten en politieke instabiliteit na de inval van Rusland in Oekraïne".

De toekomst

Ondanks deze lichtpuntjes vertelt Larry Fink van BlackRock eenvoudigweg dat de meeste cryptobedrijven aan hun einde zullen komen in de nasleep van het FTX-fiasco. Als je het Standard Chartered vraagt, zullen ze je vertellen dat de Bitcoin-prijzen het komende jaar nog eens 70% kunnen verliezen.

Liefhebbers van cryptohandel met oog op de toekomst verwijzen vaak naar de schijnbare belofte in de web3-industrie, het idee om blockchains te gebruiken als basis voor sociale netwerken en videogames op het internet. Andere analisten zijn sceptischer, omdat het idee dat "de technologie die ten grondslag ligt aan crypto... zich leent om de architect te worden van een beter, eerlijker internet - niet is uitgekomen", in de woorden van Bloomberg. Inderdaad, in 2022 werden web3-diensten samen met de tokenprijzen weggespoeld. Het blijft echter mogelijk dat blockchaintechnologie wordt gebruikt om nieuwe technologische innovaties en producten mogelijk te maken die het daglicht nog niet hebben gezien.