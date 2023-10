Zr.Ms. Walrus na 31 operationele jaren uit dienst gesteld

Defensie heeft donderdag de eerste onderzeeboot van de Walrusklasse uit de vaart gehaald. Bij deze ceremoniële uitdienststelling is traditiegetrouw de Nederlandse vlag, de geuzenvlag en de oorlogswimpel neergehaald. Zr.Ms. Walrus was sinds 1992 in dienst bij de marine.

De ceremonie betekende zowel het eind van een tijdperk als het begin van een nieuw hoofdstuk. Defensie is bezig met de verwerving van 4 nieuwe onderzeeboten. Het betreft een van de meest omvangrijke vervangingstrajecten in jaren. In 2024 wordt een besluit genomen met welke werf Defensie in zee gaat.

Zr.Ms. Walrus gaat niet volledig verloren. Defensie gebruikt onderdelen van het vaartuig om de overige 3 onderzeeboten operationeel te houden. Zr.Ms. Zeeleeuw, Zr.Ms. Dolfijn en Zr.Ms. Bruinvis varen de komende jaren nog door. Uitgangspunt is wel dat dit veilig en verantwoord kan. De Militaire Zeewaardigheid Autoriteit ziet hier op toe.



3.000 dagen op zee

In 31 operationele jaren was Zr.Ms. Walrus met alle bemanningen in totaal 3.000 dagen op zee. De onderzeeboot is hierbij 14 maal ingezet onder aansturing van de Commandant der Strijdkrachten en voerde daarnaast ontelbare oefeningen en trainingen uit.

“De uitdienststelling van de Walrus helpt de marine om de komende jaren focus te houden op de toekomst en de materiele instandhouding van de varende boten te vergemakkelijken. Dat is noodzakelijk, maar kan ook verantwoord en veilig”, aldus kapitein-ter-zee Jeroen van Zanten, groepscommandant Onderzeedienst.

Op termijn wacht een tweede onderzeeboot hetzelfde lot als de Walrus, alleen is nog niet bekend wanneer. De marine vaart daarna met 2 onderzeeboten door, tot de eerste nieuwe onderzeeboot er is. Dit kan nog zeker 10 jaar duren. Dan wordt ook afscheid genomen van de laatste Walrusklasse-onderzeeboten.

Geavanceerde technologie

De boten zijn vernoemd naar het gelijknamige zeezoogdier. Dat staat bekend om zijn intelligentie en behendigheid onder water. De Nederlandse onderzeeboten worden wereldwijd geroemd om hun geavanceerde technologie om ongezien maritieme operaties onder water uit te voeren. Ze behoren tot de meest effectieve wapensystemen van de krijgsmacht.