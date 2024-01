Nederlandse Force Protection in Irak op sterkte

Een ongeveer 145-koppige eenheid van de Luchtmobiele Brigade zal de komende periode militaire en civiele adviseurs beveiligen in en rond Bagdad. De laatste landmacht-militairen voor deze zogenoemde force protection arriveerden vandaag en het team is daarmee nu compleet.

De NAVO-missie in Irak (NMI), waar Nederland aan bijdraagt, is bedoeld om de stabiliteit en veiligheid in Irak te versterken. Al langer zijn er Nederlandse adviseurs en stafofficieren actief binnen de NMI. NMI bestaat uit adviseurs vanuit de verschillende NAVO-lidstaten. Zij adviseren Iraakse collega's binnen de defensie- en veiligheidssector. Dit internationale team wordt vanaf nu beveiligd door de compagnie van de Luchtmobiele Brigade.

Bezoek minister

Minister Kajsa Ollongren was vandaag voor een ontmoeting met premier Mohammed al Soudani en haar Iraakse collega Thabit Mohammed Al-Abassi eveneens in Irak. Uiteraard ging ze ook langs bij de Nederlandse troepen. Ze wenste de militairen van de Force Protection een goede en veilige missie in het onrustige Midden-Oosten. “In deze onrustige periode voeren jullie een taak uit die er meer dan ooit toe doet. Dankzij jullie beveiliging kunnen de stafofficieren en adviseurs zich veilig verplaatsen en een bijdrage leveren aan stabiliteit en veiligheid in Irak.”

Training

Voor vertrek naar Irak zijn de leden van de force protection goed voorbereid. Ze doorliepen een volledige training met een eindoefening op het militaire terrein van het Duitse Bergen-Hohne. Er waren 8 scenario’s die allemaal draaiden om het vervoeren van belangrijke adviseurs. Wat moet je bijvoorbeeld doen als er een vuurgevecht ontstaat in een drukke stad als Bagdad? Hoe breng je gewonden zo snel mogelijk in veiligheid? Ook werd er geoefend met de inzet van tolken.

Behalve de ‘Rode Baretten’ liepen er in Bergen-Hohne ook 8 Deense militairen rond. Zij waren terug uit Irak en gaven aanwijzingen en tips. De Nederlandse militairen lossen de Denen af.