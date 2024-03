In Libanon door Hezbollah opgepakte Nederlandse militairen weer veilig terug op ambassade

Een team van drie Nederlandse militairen, die aanwezig waren op de Nederlandse ambassade in Beiroet en tijdens een verkenning van routes in een zuidelijke buitenwijk van Beiroet werden aangehouden door Hezbollah, zijn weer veilig teruggekeerd op de Nederlandse Ambassade in Libanon.