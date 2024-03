Brand in mestopslag bij melkveebedrijf

In de vroege ochtend van zondagmorgen werd de brandweer rond 6.35 uur gealarmeerd voor een buitenbrand op een boerenerf aan de Horzikstraat in Sint-Michielsgestel.

Er bleek broei in de mestopslag op het terrein welke onder een overkapping lang opgeslagen. De brandweer zette twee blusvoertuigen en een waterwagen in en schaalde op naar middelbrand. De mest werd uitgereden met een loader en afgeblust, wat een tijdrovende klus was. Bij de brand in de mesthoop kwam de nodige rookontwikkeling vrij.