Melding leidt tot aanhouding van man met 198 flessen lachgas

Een oplettende melder zag maandag 1 april dat er op de Reuzenpandasingel in Heerhugowaard goederen overgeladen werden van de ene auto in de andere.

Aangezien dit midden in een woonwijk was, vond de melder dit verdacht en belde de politie. De voertuigen werden gecontroleerd en er werden in totaal 198 flessen van 3.3 liter lachgas en een som geld aangetroffen. Een 28-jarige Haarlemmer is aangehouden, hij wordt verdacht van vervoer en vervaardigen van softdrugs, waar lachgas toe behoort sinds 2023. Het lachgas, auto’s en geld zijn in beslag genomen, het gas wordt vernietigd. De politie doet nog onderzoek en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.