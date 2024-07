Patriot-luchtverdedigers trainen met NAVO-partners in Litouwen

Een Nederlandse Patriot-eenheid is afgelopen weekeinde in Litouwen aangekomen. Militairen van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando nemen er deel aan de luchtverdedigingsoefening Baltic Connection 2024. Dit is een 2 weken durende training op Siauliai Air Base. Ook staat het samenwerken met de Litouwse, Spaanse en Portugese luchtmacht op het programma. Hierbij draait het om gereedstelling en de bewustwording van de mogelijkheid echt oorlog te moeten voeren in samenwerking met NAVO-bondgenoten.

De 60 voertuigen van de 70 militairen tellende eenheid arriveerde na een driedaagse zeereis in de haven van Klaipeda. Kort na ontscheping ging de reis in de middag over de weg in colonneverband naar het 200 kilometer verderop gelegen Siauliai. Vandaag zal de Patrioteenheid zich over de vliegbasis verspreiden en begint de tactische luchtverdedigingsoefening.

Geen missie

“We beginnen aan Baltic Connection met een war fighting mindset”, doelt commandant majoor Kevin op de samenwerking met de Litouwse luchtverdediging, de Portugese en Spaanse luchtmacht. Beide laatstgenoemden voeren momenteel de Baltic Air Policing-missie van de NAVO uit. Dat gebeurt met gevechtsvliegtuigen, eveneens vanaf Siauliai Air Base. Kevin benadrukt dat de training in Oost-Europa absoluut geen missie en ook geen inzet is.

Snel ontplooien

Een aspect dat volgens Kevin inmiddels vrij goed uit de verf kwam, is de snelheid waarmee de Task Force in staat is om elders in Europa bij te dragen aan een luchtverdediging. Hiervoor reisde de eenheid met een minimale personele en materiële omvang naar Litouwen. “Het was een kwestie van snel voorbereiden, snel verschepen en snel ontplooien. Tot op heden ging dit zonder problemen.” Met dank aan de Host Nation Support van Litouwen. Die deed er alles aan om onder meer de verplaatsing naar het oefengebied zo gladjes mogelijk te laten verlopen.

Steunbetuiging

In Litouwen is de aanwezigheid van de Nederlandse geleide wapeneenheid niet bepaald onopgemerkt gebleven. De militaire presentie werd op TV breed uitgemeten en ook onderweg kregen de militairen veel publieke belangstelling. Er werd gezwaaid en getoeterd, wat majoor Kevin niet raar vindt: “Op Litouwen ligt een zware druk. Daardoor is het goed voor te stellen dat de komst van buitenlandse troepen hier wordt gezien als een welkome steunbetuiging.“