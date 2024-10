Politieagent aangereden en gewond geraakt in Rotterdam

Donderdagavond is er een politieagent op de fiets aangereden door een auto en raakte daarbij gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Het was donderdagavond rond 20.40 uur toen er twee agenten door de Zaagmolenstraat fietsten. Eén van de agenten werd van achteren door een auto aangereden. Hij raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto, die er eerst van doorging, maar even later toch terugkwam, is aangehouden. Hij was onder invloed. Het gaat om een 27-jarige Rotterdammer.