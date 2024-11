Magneetvissen in beekje bij Verviers in onderzoek TEFAF roof levert niets op

De zoekactie naar spullen, gebruikt bij de TEFAF roof in Maastricht, in het waterbekken van de rivier de Vesdre in de Belgische stad Verviers heeft geen resultaat opgeleverd. 'Na ruim vier uren zoeken kwam het zoekteam tot de conclusie dat zich niets (meer) in het water bevond', zo meldt de politie maandagmiddag.

Stroming van het water

'Jammer dat we niets gevonden hebben! We hadden gehoopt dat we bijvoorbeeld een stepje, gebruikt bij de roof, zouden vinden. Deze plek aan de Quai de la Vesdre/Rue Entre les Ponts/Rue Fernand Houget kwam als een aanknopingspunt in het onderzoek naar voren. Reden om te gaan zoeken. We hebben ons gerealiseerd dat ruim 2 jaar na de roof en de stroming in het water niets meer aanwezig zou zijn. Maar deskundigen gaven aan, dat afhankelijk waar naar gezocht wordt, de mogelijkheid toch aanwezig was dat zich nog iets op de bodem van het waterbekken/beek zou kunnen bevinden. Maar dat is helaas niet het geval. Dit puzzelstukje blijft (voorlopig) ontbreken', stelt de officier van justitie in het onderzoek.

Onbekend voorwerp gevonden

Door specialisten werd op de bodem van het waterbekken wel een voorwerp aangetroffen dat meegenomen is voor verder onderzoek. Het is niet duidelijk wat het precies is. In ieder geval niet iets wat in eerste aanleg direct te linken is aan de TEFAF overval. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat het wel is.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar de juwelenroof gaat door. 'Na ruim 2 jaar zijn wel al heel ver gekomen in het onderzoek. Deze zoeking in België is één van de laatste handelingen in het onderzoek. Zoals het er nu uitziet, zal het onderzoek komend jaar afgerond worden en er is goede hoop dat tot aanhouding van de verdachten overgegaan kan worden', aldus de officier van justitie in het onderzoek.

Specialisten

Bij de zoekactie waren zo’n 10 specialisten van de Belgische Scheepvaartpolitie en Nederlandse politie, Landelijk Team Onderwater Zoekingen, aanwezig. De zoeking vond plaats onder verantwoordelijkheid van de Federale Gerechtelijke Politie. Daarnaast waren er mensen aanwezig voor ondersteunende werkzaamheden en activiteiten.

Internationale rechtshulp

De zoekactie startte rond 11.30 uur en werd rond 15.00 uur afgerond. De zoekactie vond plaats op basis van internationale rechtshulp waarvoor de Belgische autoriteiten toestemming gegeven hebben.