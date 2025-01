Donald J. Trump geïnaugureerd als 47-ste president van de Verenigde Staten

Ambtseed afgelegd

Trump legde zojuist, om 18.00 uur Nederlandse tijd, de ambtseed af in het parlementsgebouw in Washington. Oorspronkelijk zou de plechtigheid naar de traditie buiten plaatsvinden maar vanwege de lage temperaturen gebeurde dit binnen.

Oudste beëdigde president

Trump is met zijn 78-jarige leeftijd de oudste persoon in de Amerikaanse geschiedenis die is beëdigd als president. De ambtsperiode van Trump loopt tot 4 jaar en eindigt dus in januari 2029. Trump kan daarna niet opnieuw voor een derde termijn worden gekozen tot president, dat is zo vastgelegd in de Amerikaanse Grondwet.