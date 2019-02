YouTube Kids nu in Nederland beschikbaar

Zoek tekenfilms die kinderen leuk vinden, bekijk educatieve video’s, luister naar kinderliedjes of krijg een antwoord op vragen over bijvoorbeeld wiskunde, natuur en wetenschap. Dit alles is nu mogelijk met YouTube Kids.

YouTube Kids is wereldwijd een van de populairste kinder-apps op de markt maar was nog niet beschikbaar voor een Nederlands publiek. De app kan gratis worden gedownload en kan op je telefoon, tablet of op het grote scherm worden bekeken met Google Chromecast, Apple TV, game consoles of een Smart TV.

Ouderlijk toezicht en online veiligheid

Als ouders de app voor de eerste keer openen, leren ze hoe YouTube Kids video’s selecteert en aanbeveelt. Vervolgens kunnen ze afzonderlijk voor ieder kind instellen welke video’s worden getoond, maar bijvoorbeeld ook de maximale kijktijd en de mogelijkheid om de zoekfunctie in- of uit te schakelen. Ook kunnen ouders terugzien waar hun kinderen naar gekeken hebben.

Gregory Dray, verantwoordelijk bij YouTube voor Kids/Family and Educatie in Europa, het Midden-Oosten en Afrika: ‘We zijn er trots op dat we nu ook in Nederland YouTube Kids kunnen aanbieden en zo ouders meer grip kunnen bieden op de veiligheid van hun kinderen bij het kijken van online video’s. De YouTube Kids-app is gebouwd met ouders en kinderen in gedachten. De functies voor ouderlijk toezicht bieden ouders de mogelijkheid om de ervaring voor hun kinderen specifiek en op maat te maken, zodat het geschikt is voor elk huishouden. "