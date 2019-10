Alexandra Schless benoemd tot CEO The Datacenter Group/NLDC-combinatie

Alexandra Schless is de Chief Executive Officer van het nieuwe bedrijf dat ontstaat uit de fusie van The Datacenter Group en NLDC. Dat heeft grootaandeelhouder DWS vandaag bekendgemaakt. Schless zal leiding gaan geven aan de integratie van de twee ondernemingen.

DWS maakte eerder dit jaar de overnames bekend van de twee datacenterbedrijven. De Duitse vermogensbeheerder laat vandaag weten dat de overname van NLDC, dat eerder onderdeel was van telecombedrijf KPN, definitief is afgerond. Door de samenvoeging van de twee ondernemingen ontstaat het grootste regionale onafhankelijke datacenterbedrijf in Nederland met een totaal oppervlakte van circa 50,000m2. DWS kondigde vandaag ook aan dat de Britse technologieondernemer Michael Tobin president-commissaris wordt van de nieuwe onderneming.

Schless: “Ik kijk ernaar uit deel uit te maken van het ervaren team dat aan de start staat van deze nieuwe onderneming, met als klanten grote corporates, overheden, cloud- en IT-dienstverleners, maar ook kleinere ondernemingen. Dankzij onze aanwezigheid in verschillende steden in Nederland kunnen we klanten een uitstekende dienstverlening garanderen op landelijk niveau. Het bedrijf zal een breed scala aan datacenterdiensten aanbieden en klanten adviseren en begeleiden bij de digitale transformatie naar een cloud-omgeving.”

Eerder werkte de Nederlandse Schless onder andere als Vice President Global Accounts, Networks en Channel EMEA bij Equinix en als Vice President Western Europe en Managing Director Netherlands bij de TelecityGroup. Hiermee heeft ze uitgebreide ervaring en expertise in de sector van datacenters opgebouwd.

Harold d’Hauteville, hoofd beleggen in Europese infrastructuur bij DWS: “We zijn zeer verheugd met Alexandra als CEO. Met haar jarenlange ervaring en vooruitstrevende visie is zij de ideale persoon om de nieuwe onderneming direct naar een hoog niveau te tillen. We zijn zeer ambitieus en zij gaat ons zeker helpen die ambities waar te maken.”