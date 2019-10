EU-ministers slaan handen ineen tegen explosieve stijging verspreiding online kindermisbruik

De almaar voortschrijdende digitalisering van de samenleving vereist een intensieve, grensoverschrijdende samenwerking. Vandaag maakten de EU-ministers tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) dan ook stevige afspraken over de strijd tegen kindermisbruik en online kinderporno.

Minister Ferd Grapperhaus: 'Er is niemand die ontkent dat de verspreiding van online kinderporno een probleem is, maar tegelijk krijgt deze almaar uitdijende, ernstige problematiek niet de prioriteit die het verdient. Gelukkig komt daar vandaag binnen de Europese Unie verandering in, en slaan de EU-ministers de handen ineen tegen online kindermisbruik.'

In de gezamenlijke raadsconclusies is benadrukt hoe belangrijk het is niet alleen de strafrechtelijke weg, maar juist ook andere wegen te bewandelen. De Nederlandse meersporen-aanpak krijgt hiermee Europese opvolging.

'We moeten ons niet blind staren op het strafrecht, want ook via preventie en goede samenwerking met bedrijven pakken we online kindermisbruik aan. En een boetesysteem voor providers die kinderporno niet direct verwijderen, levert ook een goede bijdrage', aldus Grapperhaus.

De JBZ-ministers benadrukken vandaag het belang van publiek-private samenwerking en de rol en verantwoordelijkheid van de internetproviders. De samenwerking tussen de huidige Europese organisaties Eurojust, Europol en nationale opsporingsorganisaties moet intensiever en op de meest breed mogelijke manier worden ingezet. Ook roepen de ministers de Europese Commissie en lidstaten op om periodiek de aanpak van kindermisbruik en online kinderporno tegen het licht te houden.

Grapperhaus: 'Internetproviders en social media-platforms spelen een sleutelrol in de aanpak van de verspreiding van kinderporno. Tijdens het internetforum heb ik nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat zij online kinderporno zo snel mogelijk verwijderen. Bedrijven hebben eerder afgesproken dat ze binnen 24 uur na een melding hun servers opschonen van dit afschuwelijke soort beeldmateriaal. Foute en lakse internetbedrijven moeten worden aangepakt; zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk.'

Vorige week sprak Grapperhaus tijdens een informeel overleg in Den Haag al met zijn Justitie-collega’s uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Luxemburg over de problematiek. Gistermiddag was Grapperhaus aanwezig bij het vijfde EU Internet Forum, georganiseerd door de Europese Commissie waar ook uitgebreid gesproken is over de aanpak van verspreiding van online kinderporno en de publiek-private samenwerking. Naast enkele andere EU JBZ-ministers, waren ook bedrijven als Microsoft, Facebook, Google en Twitter aanwezig.