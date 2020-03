Coronavirus nu ook computervirus

Cyberexperten waarschuwen voor een explosieve toename van phishing-aanvallen rond het coronavirus. De mails lijken van ziekenhuizen of overheidsinstanties te komen en zouden zogezegd extra informatie of nieuwe richtlijnen over het coronavirus bevatten.

In realiteit maken de oplichters misbruik van ongeruste burgers om geld te ontfutselen en computervirussen te verspreiden.

De cybercriminelen doen aan social engineering: ze doen zich voor als gerenommeerde organisaties zoals het WHO of een medisch bedrijf, doorgaans betrouwbare bronnen met betrekking tot het coronavirus. De oplichters trekken de aandacht met onderwerpregels zoals ‘Is het coronavirus in uw stad?’ of ‘Nieuwe veiligheidsmaatregelen tegen coronavirus’. Dat is pure clickbait met als bedoeling nietsvermoedende ontvangers achteloos op malafide links te doen klikken.

De e-mail somt bijvoorbeeld ziektesymptomen op en linkt door naar een bestand met veiligheidsmaatregelen die de verspreiding van het coronavirus zouden tegengaan. De cybercriminelen verstoppen malware achter onschuldige ogende .pdf, .mp4 of .doc- bestanden. Zo is een misstap snel gemaakt.

"De oplichters spelen doelbewust in op de emoties van de ontvanger. Ze proberen het doelwit angst aan te jagen om zo de kans te vergroten dat iemand effectief op een link klikt of een bijlage opent. Dat soort phishing-mails is zeer effectief. Wees extra voorzichtig wanneer je een e-mail krijgt waarin een link wordt gelegd met het coronavirus. Weet ook dat dergelijke aanvallen ook via WhatsApp of sms-berichten kunnen verlopen”, verduidelijkt Arnout Van de Meulebroucke van Phished, specialist in security awareness.

Ook EK en Olympische Spelen op de radar van oplichters

"We weten al langer dan vandaag dat cybercriminelen graag inspelen op actuele trends om toe te slaan. Dat is nu zo met het coronavirus. Herinner je ook hoe elk jaar tijdens de kerstperiode het aantal phishing-mails van zogezegde postbedrijven de hoogte in schiet. Ik verwacht dan ook enorme pieken in phishing-aanvallen rond de nakende Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetbal deze zomer.”, vult hij aan.