Bijna 3 op de 5 Nederlanders maakte in 2019 gebruik van online platforms

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft 58 procent in 2019 wel eens gebruik gemaakt van online platforms om goederen of diensten te bestellen of uit te wisselen. Het vaakst bestelden mensen maaltijden, kochten tweedehands goederen of boekten een accommodatie via zo’n online platform. Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019. Dit jaarlijkse onderzoek van het CBS is vorig jaar onder 5,6 duizend mensen van 12 jaar of ouder gehouden.

Digitale platformen maken het steeds beter mogelijk om vraag en aanbod van goederen, diensten en informatie bij elkaar te brengen. Digitale platformen functioneren niet alleen als intermediair tussen bedrijven en consumenten maar steeds vaker ook tussen consumenten onderling (deeleconomie).



Particulieren maken het meest gebruikt van de digitale platforms om bijvoorbeeld maaltijden te bestellen. In 2019 heeft 35 procent van de Nederlanders via een digitaal platform zoals Thuisbezorgd of Deliveroo maaltijden besteld bij een restaurant, fastfoodketen of cateraar. Daarnaast kocht 32 procent tweedehands goederen via een app of website zoals Marktplaats. Een op de vijf heeft een accommodatie via een online platform geboekt.



In veel mindere mate maakten Nederlanders gebruik van digitale platformen om vervoerdiensten te bestellen (8 procent), personen in te huren voor klussen (4 procent) of auto te huren van een particulier persoon (2 procent).

Een op de vijf Nederlanders boekt via digitaal platform accommodatie bij een particulier

Veel Nederlanders van 12 jaar of ouder boekten een accommodatie van een particulier via een online platform. In 2019 deed 20 procent van de Nederlanders dat. De meest genoemde redenen om via een online platform bij een particulier te boeken, waren de goede prijs/kwaliteit verhouding en de ligging/locatie, respectievelijk 65 en 54 procent noemde deze twee redenen.



Het ruime aanbod aan accommodaties werd door 41 procent van de betrokkenen genoemd. Het persoonlijke contact met de verhuurder, bijvoorbeeld voor het krijgen van tips over de omgeving, is door 17 procent aangegeven als een reden om een accommodatie op deze manier te boeken.

Vooral 25- tot 45-jarigen zijn actief op online platforms

In 2019 maakte 80 procent van de 25- tot 45-jarigen gebruik van een of meerdere online platforms. Van de 12- tot 25-jarigen en 45- tot 65-jarigen deed respectievelijk 64 en 57 procent dit. Onder 65-plussers is het gebruik van digitale platforms het minst populair; 23 procent maakte hier gebruik van.

Naast leeftijd spelen ook digitale vaardigheden een rol bij het gebruik van online platforms. Minder digitaal vaardige mensen maken minder vaak gebruik van platforms dan digitaal vaardigen, te weten 30 procent tegen 78 procent.



Daarnaast gebruiken laagopgeleiden minder vaak digitale platforms dan hoogopgeleiden; 37 tegen 74 procent. Mannen en vrouwen verschillen ook in het gebruik van online platforms. Van de mannen was 61 procent actief op online platforms tegenover 54 procent van de vrouwen.