Hoe verschilt VPS ten opzichte van andere webhosting modellen

Bij het hosten van een website om deze online te zetten, heb je de keuze uit verschillende webhosting modellen. VPS is daar een voorbeeld van, maar het is ook mogelijk om voor shared hosting te kiezen of voor een dedicated server. Alle hostingmodellen variëren van elkaar. Om de verschillen duidelijk te krijgen, volgt hier eerst een uitleg over VPS en daarna komen de andere webhosting modellen aan bod.

VPS (Virtual Private Server)

VPS is een server waarop het mogelijk is om een besturingssysteem te installeren. Bijvoorbeeld het Windows-besturingssysteem of een Linux-besturingssysteem. Het gekozen besturingssysteem draait in dat geval op een fysieke server. Het voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld shared hosting is dat de rekenkracht vele malen groter is. Bovendien is er sprake van een groot geheugen. VPS biedt met de virtuele server net zoveel flexibiliteit als een fysieke server. Naast de keuze voor een besturingssysteem heb je ook de vrijheid om er andere software op te installeren. Een VPS biedt wat dat betreft evenveel vrijheid en flexibiliteit in vergelijking met een dedicated server. Er is echter ook een verschil in prijs, want VPS is voordeliger in vergelijking met dedicated hosting.

Shared hosting

Shared hosting of webhosting is een van de andere webhosting modellen. Hierbij voorziet de hostingprovider je in een deel van een webserver. Je huurt als het ware een stukje server, maar deelt wel de volledige capaciteit met andere gebruikers. Daarom is er ook sprake van shared hosting ofwel gedeelde hosting. Dit webhosting model is voordeliger in verhouding tot VPS. Dat komt onder meer omdat er sprake is van een gedeelde omgeving. Zo deel je de ruimte, de rekenkracht en het geheugen van de server met andere gebruikers. Een voordeel van shared hosting is dat je geen enkele kennis nodig hebt om er gebruik van te maken. De provider is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. Je bent echter ook gebonden aan het besturingssysteem dat de provider kiest. Bij VPS bepaal je dat zelf, waarbij er meerdere virtuele servers op een fysieke server actief zijn. Je deelt de server dan wel, maar elke VPS is gescheiden van de andere. Daarom heb je de beschikking over de volledige capaciteit van je VPS.

Dedicated hosting

Bij dedicated hosting maak je gebruik van een dedicated server. De hostingprovider voorziet je hiermee van een eigen fysieke server. Dat is meteen een verschil met VPS waarbij je een virtuele server hebt. Bovendien hoef je bij een dedicated server helemaal niets te delen. De server is exclusief voor jou en door jou te gebruiken. Er is meer rekenkracht beschikbaar en de server is naar eigen wens in te richten. Je betaalt hier het meeste voor en je hebt het meeste onderhoud aan een eigen server.