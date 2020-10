Hacker krijgt 8 maanden voorwaardelijk cel en 200 uur werkstraf

Een 32-jarige man uit Amsterdam is maandag door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld voor het in 2018 plegen van oplichting, poging oplichting, een eenmalige computervredebreuk en het voorhanden hebben van een lijst met 5.122 emailadressen en wachtwoorden van willekeurige personen met de bedoeling om ook daarmee computervredebreuk te plegen. 'De rechtbank legde de man 8 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf op met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 200 uur opgelegd', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Aanhouding

De man liep tegen de lamp toen hij meerdere keren bij verschillende winkels van een winkelketen spullen kwam ophalen die hij op naam van iemand anders had besteld. Die naam, bij elke winkel weer een andere, gaf hij ook op als hij in de winkel stond om de spullen af te halen. Het begon medewerkers van het bedrijf op te vallen en toen hij op 23 augustus 2018 weer een keer in een winkel in Alkmaar verscheen om een camera op te halen en een andere naam opgaf, werd de politie gewaarschuwd. De 32-jarige man werd ter plekke op heterdaad aangehouden.

Geïnteresseerd in hacken

De 32-jarige man rekende de online bestelde spullen af met Paypal-accounts van anderen. Hij kon op die accounts inloggen met de door hem verkregen emailadressen en wachtwoorden. Zodra bij Paypal duidelijk werd dat het om een ongeautoriseerde betaling ging, draaide deze de betaling terug. Dit betekende een schadepost voor de bedrijven die een product hadden verkocht.

Gesloten hackersforum

De man had interesse in het fenomeen hacken en als deelnemer van een gesloten hackersforum was hij in het bezit gekomen van bovengenoemde lijst. Het feit dat deze lijsten rondgaan op het internet geeft aan dat het van groot belang is dat wachtwoorden niet worden gedeeld met anderen en dat deze regelmatig moeten worden gewijzigd door de eigenaar.

Ernst van de feiten

De officier van justitie benoemde op 28 september 2020 de ernst van de feiten. De 32-jarige man heeft met de computervredebreuk inbreuk gemaakt op het recht op privacy van een ander. De man heeft meerdere bedrijven opgelicht die hierdoor financiële schade hebben geleden. Hij beschikte over een enorme lijst met gegevens van andere mensen, waarvan hij als hij niet gepakt was, ongetwijfeld ook misbruik had gemaakt.

Forse straf

De rechtbank heeft de 32-jarige Amsterdammer gezien de ernst van de feiten, zoals de inbreuk op de privacy en het schaden van het vertrouwen in het internetverkeer, en om te voorkomen dat verdachte opnieuw de fout in gaat, veroordeeld tot een forse voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een werkstraf van 200 uur.