11 procent meer internetaankopen in eerste helft 2020

In de eerste helft van 2020 kocht 71 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder, ongeveer 10,7 miljoen mensen, iets online. Dit is 11 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat om mensen die aangaven in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek iets online gekocht te hebben. Kleding, maaltijden en films en series via streamingsdienst of downloads zijn de meest bestelde goederen of diensten. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2020’ van het CBS.

Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ wordt jaarlijks door het CBS gehouden in de maanden april tot juli. In 2020 hebben ongeveer 6,5 duizend mensen van 12 jaar of ouder deelgenomen aan het onderzoek. Met de beschikbare gegevens kan het effect van de eerste maatregelen als gevolg van de coronapandemie op de online aankopen niet worden vastgesteld.

Vooral kleding, schoenen en accessoires online aangeschaft

Nederlanders van 12 jaar of ouder kochten het vaakst kleding, sportkleding, schoenen of accessoires zoals tassen en sieraden (48 procent). 35 procent bestelde maaltijden bij een restaurant, fastfoodketen of cateraar. Ongeveer 20 procent kocht meubels, woonaccessoires en tuinartikelen, sportartikelen, computers, tablets, mobiele telefoon, cosmetica en gedrukte boeken.

Van de onderzochte personen heeft 20 procent één of meer van de goederen via internet gekocht van een particulier persoon, bijvoorbeeld via Marktplaats.

Films en series van alle online diensten het vaakst gekocht

Van de online producten of diensten werden films of series via een streamingdienst of als download het vaakst gekocht (42 procent). Rond de 30 procent kocht muziek via streamingsdienst of download, een abonnement voor internet of mobiele telefoon of kaartjes voor de bioscoop, concert of cultureel evenement.