Veel Nederlanders last van online bedreigingen

De impact van online bedreigingen;

Slachtoffers ervaren gevoelens van wantrouwen, angst en intimidatie

Slaapproblemen, depressieve klachten en het voorval steeds opnieuw beleven wordt door slachtoffers van online bedreiging en intimidatie veel vaker gerapporteerd dan door slachtoffers van andere online delicten

Online bedreiging kan nóg bedreigender worden ervaren wanneer deze anoniem plaatsvindt en het risico minder goed kan worden ingeschat

Ook de omgeving zoals familieleden en vrienden van de directe slachtoffers ondervinden de gevolgen van de bedreigingen

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland: “Het is van groot belang om bewustzijn te creëren over de ernstige gevolgen van online bedreigingen en om slachtoffers de nodige ondersteuning te bieden. We hebben bij Sigrid Kaag gezien hoeveel impact online bedreigingen kunnen hebben. Helaas heeft een veel grotere groep Nederlanders hiermee te maken. En we zien slechts het topje van de ijsberg en ik vrees dat het einde nog niet in zicht is. We leven in een scherpe tijd.”

Wat doet Slachtofferhulp Nederland?

Advies en hulp bij het doen van aangifte

Ondersteuning gedurende het strafrechtelijke proces

Emotionele ondersteuning

Voorlichting over stressreacties en hoe ermee om te gaan

Beschermingsmaatregelen tegen stalking en bedreiging

Contact met lotgenoten

Handleiding voor professionals die bedreigd worden of cliënten helpen die bedreigd zijn

Campagne

Vandaag start de campagne ‘Elke stap een overwinning’. Met deze campagne laat Slachtofferhulp Nederland zien welke stappen een slachtoffer kan nemen op weg naar herstel van hetgeen hem/haar is overkomen.