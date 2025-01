Cyberaanval op netwerk TU Eindhoven; Maandag geen onderwijs

In een persbericht laat de vice voorzitter van het College van Bestuur weten ‘Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om erger te voorkomen." We hopen dan ook op begrip. We doen ons uiterste best om dit op te lossen en zo snel mogelijk alle systemen weer toegankelijk te hebben.’

De cyberaanval werd zaterdagavond ontdekt door de ict’ers van de Universiteit. De activiteiten die er plaats vonden hadden alle schijn van een cyberaanval laat een woordvoerder weten. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit.