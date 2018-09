Miljoenen aan uitkeringsgeld in rook op naar Polen

Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met werkloosheidsuitkeringen. Ze gebruiken valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude om duizenden euro's aan uitkering te innen, terwijl ze ondertussen in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren, dat meldt Nieuwsuur.

Tal van malafide tussenpersonen zouden de frauderende arbeidsmigranten op illegale wijze bijstaan in hun financiële gewin. Tegen betaling krijgen ze advies om uitkeringsinstantie UWV te omzeilen.

Poolse werknemers hebben na tenminste een half jaar werken in Nederland recht op een werkloosheidsuitkering. Om deze uitkering te mogen ontvangen, zijn ze wettelijk verplicht om in Nederland te blijven en zelf op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

In werkelijkheid vertrekt een deel van hen terug naar Polen en laten ze de tussenpersonen op hun naam nepsollicitaties de deur uit doen. Brieven van het UWV gaan naar een vals adres, waar ze worden onderschept en door de tussenpersoon beantwoord en ondertekend.

Daarnaast worden tal van andere zaken door de tussenpersonen geregeld zodat de vakantievierende Polen buiten schot blijven.

Er zijn volgens Nieuwsuur zeker 150 Poolse tussenpersonen actief. Die stonden vorig jaar zo'n 9400 uitkeringsontvangers bij.

Uit een interne steekproef van UWV, in bezit van Nieuwsuur, blijkt dat 30 procent van de Poolse WW'ers die met een tussenpersoon werken, niet in Nederland is. Dat duidt erop dat ten minste duizenden Polen frauderen en dus ten onrechte WW hebben ontvangen.

Tegen Nieuwsuur zegt het UWV met het ministerie te willen gaan overleggen over strengere wet- en regelgeving. Volgens ons wordt het tijd dat men de top van het UWV eens flink wakker gaat schudden.

Diverse politieke partijen hebben geschokt gereageerd. Ze willen dat het tot de bodem wordt uitgezocht.