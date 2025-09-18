Amsterdam haalt prullenbakken weg om openbreken voor statiegeld te stoppen

Sinds de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes is er veel zwerfafval in de stad. Mensen breken prullenbakken open of laten ze open staan in hun zoektocht naar statiegeld. 'We proberen de overlast op allerlei manieren te verminderen. We gaan de meest vervuilde plekken in de stad nu ook op een nieuwe manier aanpakken. Een manier die men waarschijnlijk niet verwacht', zo meldt de gemeente Amsterdam.

Oplossing voor zwerfvuil

Amsterdam kijkt voortdurend naar wat beter of anders kan. Voor sommige problemen zijn creatieve oplossingen nodig. Minder prullenbakken, hoe onlogisch het ook klinkt, is op veel plekken in de stad een onderdeel van de oplossing voor het zwerfvuil op straat.

Van oplossing tot veroorzaker

'In Amsterdam staan ongeveer 12.000 prullenbakken. Op drukke plekken legen we deze soms wel meerdere keren per dag. Voor de introductie van het statiegeld plaatsten we prullenbakken juist om zwerfafval te voorkomen. Maar doordat de prullenbakken openstaan en afval eruit op straat valt, veroorzaken ze nu vaak juist zwerfafval', meldt de gemeente.

Prullenbakken weghalen

Soms is het daarom beter om een prullenbak weg te halen. Bijvoorbeeld in drukke winkelstraten waar al prullenbakken staan bij ondernemers die eten en drinken verkopen, of prullenbakken die overbodig zijn omdat er vlakbij een ondergrondse container is. Op verschillende plekken experimenteren we al met het verwijderen van prullenbakken. De eerste resultaten uit winkelstraten, zoals Nieuwendijk en Damstraat, en parken waaronder het Noorderpark en Martin Luther Kingpark, zijn veelbelovend. Er is minder zwerfafval en het toont er schoner.

Grotere prullenbakken

'Daarnaast vervangen we in de hele stad de gangbare prullenbakken van 100 liter door prullenbakken die 2 keer zo groot zijn. We kijken daarbij goed wat er in de buurt nodig is. Zo kunnen bijvoorbeeld 2 kleine prullenbakken worden vervangen door 1 grote. En gaan we van 2 locaties waar mogelijk afval omheen ligt, naar 1', aldus de gemeente.

Een nieuwe prullenbak voor Amsterdam

We hebben onze standaard prullenbak al op allerlei manieren aangepast om overlast tegen te gaan. Van andere slotjes en magneetsluitingen en springveren die ervoor zorgen dat de prullenbak weer dichtvalt, tot aan elastiek om de prullenbak heen en doneerringen. Toch is het niet genoeg. Daarom zoeken we naar een andere prullenbak die beter past bij de huidige problemen. We nemen de kennis en ervaring van de medewerkers uit de uitvoering hierin mee en werken samen met Verpact en de stadsdelen.

Korte termijn

Het komende half jaar gaan medewerkers van de reiniging de straat op om maatwerkoplossingen uit te voeren op de meest vervuilde plekken in het centrum.