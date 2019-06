Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder. In Nederland werd per hectare 18 procent minder geoogst. Spanje had in 2018 de hoogste opbrengst per hectare, die nauwelijks lager was dan in 2017. Dit maakt het CBS bekend op basis van de laatste landbouwcijfers van Eurostat.

De droge zomer in 2018 had relatief grote gevolgen voor de opbrengst van de akkerbouwgewassen in Nederland. Maar gold dit ook voor de rest van de 28 landen van de Europese Unie? Een gewas dat tussen de landen van de EU onderling goed is te vergelijken is de suikerbiet.

Hoogste opbrengst per hectare in Spanje

In vrijwel alle 28 EU-landen werden in 2018 minder suikerbieten per hectare geoogst. In de Europese Unie werd er gemiddeld 69,1 duizend kilo per hectare geoogst, 15,2 procent minder dan in 2017. Spanje was het EU-land dat het beste resultaat noteerde. In dat land werd er vorig jaar gemiddeld bijna 87 ton (-3,5 procent) aan suikerbieten van een hectare grond gehaald. Nederland deed het met 76,4 ton per hectare beter dan de meeste landen van Europa, de opbrengst was wel 18 procent lager die van 2017.

De Poolse en de Duitse akkerbouwers boekten met een oogst van 50,7 duizend, respectievelijk 63,3 duizend kilo per hectare vergeleken met hun Europese collega’s het slechtste resultaat (beide zo’n 25 procent minder dan in 2017). In landen als Spanje (-3,5 procent) en Griekenland (-2,7 procent) viel de opbrengstdaling mee.

Frankrijk grootste producent suikerbieten in Europa

In 2018 werd er in de EU bijna 120 miljard kilo suikerbieten geoogst, ruim 23 miljard kilo minder dan in het jaar ervoor. Grootste producent in Europa is Frankrijk met 39,6 miljard kilo. Nederland stond op plaats vijf met een oogst van 6,5 miljard kilo en in Spanje werd 3 miljard kilo van dit gewas geoogst.