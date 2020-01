Te veel mensen kopen op afbetaling bij webwinkels

De minister vindt dat dit snel moet veranderen. Dit schrijft de Telegraaf maandag. Webwinkels krijgen van de minister een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Anders zal hij zelf maatregelen nemen, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De minister vindt dat mensen die zich in de schulden werken door via internet op afbetalig te kopen, beschermd moeten worden. Hoe de webwinkels ervoor moeten zorgen dat er minder mensen op afbetaling kopen, is niet duidelijk.

Nederlanders hebben weliswaar een hoge hypotheekschuld, maar doen het verder juist goed op het gebied van schulden, zo bleek eind vorig jaar uit het jaarlijkse European Consumer Payment Report. Minder dan een op de zes Nederlanders heeft de afgelopen zes maanden geld geleend, of zijn creditcardlimiet bereikt, om rekeningen te kunnen betalen. Dat is het laagste percentage van Europa.