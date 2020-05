Bankieren weer duurder

Bankieren is bij veel banken het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden. Dat blijkt uit de jaarlijkse prijspeiling van de Consumentenbond. Bij de Regiobank stegen de kosten met gemiddeld 13% het hardst. Ook bij ING stegen de kosten met 8% fors. Toch betekent dat niet dat klanten per se slecht uit zijn bij deze banken.

De Consumentenbond berekende de kosten van betaalrekeningen op basis van 7 klantprofielen met een verschillend aantal betaalpassen en creditcards.

De onderzoekers keken ook naar het aantal geldopnames en pinbetalingen in het buitenland en of de rekeninghouder papieren afschriften ontvangt. Deze kosten komen vaak nog bovenop het basistarief en bepalen voor een groot deel of een bank duur of voordelig is voor een klant.

Goedkoopst

Het ING OranjePakket mét korting of Knab Plus behoren het vaakst tot de goedkoopste opties. Voorwaarde voor het pakket van ING is wel dat de klant weinig contant geld opneemt. ING-klanten betalen in ruil voor de korting namelijk per geldopname €0,80. Tot 5 opnames per jaar is dat lucratief.

Pinnen in buitenland

Het betaalpakket bij de Regiobank is sinds november vorig jaar 9% duurder. Daarnaast verhoogde de bank de kosten voor geld pinnen buiten eurolanden van €2,25 naar €4. En steeg het tarief voor betalen met de bankpas buiten eurolanden van €0,15 naar €0,30 per keer.

Deze prijsstijging geldt ook voor de ASN Bank en SNS, die net als Regiobank onderdeel van de Volksbank zijn. Deze banken rekenen overigens alleen een vast bedrag per betaling en geen koersopslag. Dat doen de meeste andere banken wel. Een vast bedrag is vaak goedkoper en een stuk transparanter dan een koersopslag.

Papieren afschriften

Voor wie weinig reist en gehecht is aan papieren afschriften, is de Regiobank vaak wel een voordelige keus. De bank rekent als één van de weinige geen kosten voor tweewekelijkse papieren afschriften en overschrijvingskaarten.

De ABN Amro volgt, sinds 1 april 2020, ook dit voorbeeld voor klanten die zijn geboren voor 1 januari 1945.

De ING stopte juist per 1 maart met het gratis verstrekken van papieren afschriften voor klanten geboren voor 1 januari 1941, waardoor de kosten voor deze groep enorm stijgen.

Groen en duur

Sommige banken bieden duurzaam bankieren als optie aan. Ook dat wordt flink duurder. Triodos Bank verhoogt met ingang van 1 juli de prijs van de betaalrekening met 43% naar €60 per jaar. Voor een gezamenlijke rekening betalen consumenten dan €96, een stijging van 14% ten opzichte van het huidige tarief.

Online bank Bunq introduceert een nieuw ‘supergroen’ betaalpakket SuperGreen Premium. Daar hoort ook een ‘superhoge’ prijs bij: €203,88 per jaar. Bunq plant in ruil daarvoor dan wel een boom voor elke €100 die de klant uitgeeft.