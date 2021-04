Mensen geboren in 1961 uitgenodigd voor coronavaccinatie

Aanstaande donderdag krijgen de eerste mensen geboren in 1961 een uitnodiging voor een coronavaccinatie op de mat. Het gaat om mensen die dit jaar 60 jaar worden. Zij kunnen vanaf vandaag al online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het gaat om bijna 250.000 mensen.

De uitnodigingen voor mensen geboren in 1961 vallen van donderdag 29 april tot en met zaterdag 1 mei op de mat. Het kan zijn dat mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden dan op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn al via een andere route gevaccineerd of uitgenodigd. De uitnodiging kunnen zij dan als niet verzonden beschouwen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

Planning vaccinatiecampagne

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.